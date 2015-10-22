Шкелзен Гаши
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Албания
Дата рождения
15 июля 1988 (32) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Базель
1 : 2
Белененсеш
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Базель
1
Белененсеш
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Базель
2 : 0
Лех
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Базель
2
Лех
0
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Фиорентина
1 : 2
Базель
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Фиорентина
1
Базель
2
был в запасе