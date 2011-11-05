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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Огнен Короман
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
19 сент. 1978 (42) года
Рост
177
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
15:15
Анжи
3 : 1
Крылья Советов
37'
37'
37'
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
15:15
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Анжи
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
15:30
Крылья Советов
2 : 1
Ахмат
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
15:30
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
2
Ахмат
1
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Крылья Советов
22.10.2011
22 окт. 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:30
Крылья Советов
0 : 0
Волга
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Крылья Советов
0
Волга
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
14:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Ростов
1
Крылья Советов
0
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Крылья Советов
1
Динамо
0
был в запасе
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
17:30
Спартак
3 : 0
Крылья Советов
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
17:30
минуты: 67' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Спартак
3
Крылья Советов
0
минуты: 67' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
17:15
Крылья Советов
2 : 0
Томь
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Крылья Советов
2
Томь
0
был в запасе
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
17:45
Рубин
1 : 0
Крылья Советов
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Рубин
1
Крылья Советов
0
был в запасе
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:15
Крылья Советов
2 : 5
Зенит
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Крылья Советов
2
Зенит
5
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
19:00
Краснодар
1 : 2
Крылья Советов
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Краснодар
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
19:00
Локомотив
0 : 0
Крылья Советов
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Локомотив
0
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
01.08.2011
01 авг. 2011
пн
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Амкар
10'
10'
10'
01.08.2011
01 авг. 2011
пн
18:00
10'
минуты: 1' - 56'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Крылья Советов
1
Амкар
1
минуты: 1' - 56' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур