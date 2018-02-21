Ненад Мильяш
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
30 апр. 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2018 21 февр. 2018 ср 20:00
ЦСКА
1 : 0
Црвена Звезда
21.02.2018 21 февр. 2018 ср 20:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ЦСКА
1
Црвена Звезда
0
был в запасе
13.02.2018 13 февр. 2018 вт 20:00
Црвена Звезда
0 : 0
ЦСКА
13.02.2018 13 февр. 2018 вт 20:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Црвена Звезда
0
ЦСКА
0
был в запасе