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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Александар Пантич
№2
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Сербия
Дата рождения
11 апр. 1992 (28) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
Сезон:
2017/2018
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Динамо
4 : 1
Партизан
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
4
Партизан
1
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Скендербеу
3 : 2
Динамо
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Скендербеу
3
Динамо
2
был в запасе
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Динамо
2 : 2
Янг Бойз
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
2
Янг Бойз
2
был в запасе