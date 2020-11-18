Олафур Скуласон
№22
Полузащитник
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Команда
Карабюкспор
Гражданство
Исландия
Дата рождения
1 апр. 1983 (38) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Англия
4 : 0
Исландия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига А, 6 тур
Англия
4
Исландия
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига А, 6 тур
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Исландия
1 : 2
Бельгия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига А, 4 тур
Исландия
1
Бельгия
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига А, 4 тур
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Исландия
0 : 1
Англия
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига А, 1 тур
Исландия
0
Англия
1
был в запасе