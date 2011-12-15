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Теннис
Олимпиада
Даниэль Андерссон
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
28 авг. 1977 (43) года
Рост
178
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
23:05
Аустрия
2 : 0
Мальме
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Аустрия
2
Мальме
0
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
21:00
Мальме
0 : 0
АЗ Алкмаар
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Мальме
0
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
Металлист
3 : 1
Мальме
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Металлист
3
Мальме
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
Мальме
1 : 4
Металлист
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 84'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Мальме
1
Металлист
4
минуты: 1' - 84' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
Мальме
1 : 2
Аустрия
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Мальме
1
Аустрия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
АЗ Алкмаар
4 : 1
Мальме
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АЗ Алкмаар
4
Мальме
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур