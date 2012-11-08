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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Валид Бадир
№10
Защитник
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
12 марта 1974 (47) лет
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2009/2010
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
Виктория
4 : 0
Хапоэль
67'
67'
67'
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Виктория
4
Хапоэль
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Хапоэль
1 : 2
Виктория
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хапоэль
1
Виктория
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
22:05
Академика
1 : 1
Хапоэль
89'
89'
89'
04.10.2012
04 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Академика
1
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Хапоэль
0 : 3
Атлетико
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хапоэль
0
Атлетико
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур