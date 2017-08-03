Михал Кадлец
№3
Защитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
13 дек. 1984 (36) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
Спарта
0 : 1
Црвена Звезда
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спарта
0
Црвена Звезда
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд