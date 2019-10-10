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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Матуш Козачик
№1
Вратарь
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Команда
Виктория
Гражданство
Словакия
Дата рождения
27 дек. 1983 (37) лет
Рост
193
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
Словакия
1 : 1
Уэльс
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Словакия
1
Уэльс
1
был в запасе
11.06.2019
11 июня 2019
вт
19:00
Азербайджан
1 : 5
Словакия
11.06.2019
11 июня 2019
вт
19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Азербайджан
1
Словакия
5
был в запасе
24.03.2019
24 марта 2019
вс
17:00
Уэльс
1 : 0
Словакия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Уэльс
1
Словакия
0
был в запасе
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Словакия
2 : 0
Венгрия
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Словакия
2
Венгрия
0
был в запасе