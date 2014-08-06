Мариос Николау
№12
Полузащитник
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Команда
АЕЛ
Гражданство
Кипр
Дата рождения
4 окт. 1983 (37) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.08.2014 06 авг. 2014 ср 19:00
Зенит
3 : 0
АЕЛ
06.08.2014 06 авг. 2014 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Зенит
3
АЕЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
30.07.2014 30 июля 2014 ср 19:00
АЕЛ
1 : 0
Зенит
30.07.2014 30 июля 2014 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
АЕЛ
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд