Беннард Кумордзи
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
21 марта 1985 (36) лет
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.03.2017 16 марта 2017 чт 21:00
Генк
1 : 1
Гент
16.03.2017 16 марта 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Генк
1
Гент
1
был в запасе
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
Генк
1 : 0
Астра
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Генк
1
Астра
0
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
Астра
2 : 2
Генк
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Астра
2
Генк
2
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала