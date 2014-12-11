Димитриос Пападопулос
№33
Нападающий
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Команда
Атромитос
Гражданство
Греция
Дата рождения
20 окт. 1981 (39) лет
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
ПАОК
1 : 2
Генгам
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
минуты: 61' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ПАОК
1
Генгам
2
минуты: 61' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Динамо
0 : 2
ПАОК
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
0
ПАОК
2
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
ПАОК
0 : 1
Фиорентина
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
ПАОК
0
Фиорентина
1
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Генгам
2 : 0
ПАОК
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Генгам
2
ПАОК
0
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
ПАОК
6 : 1
Динамо
50'
50'
50'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
50'
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПАОК
6
Динамо
1
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур