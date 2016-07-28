Сотирис Нинис
№29
Полузащитник
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Команда
Шарлеруа
Гражданство
Греция
Дата рождения
3 апр. 1990 (31) год
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.07.2016 28 июля 2016 чт 21:00
Войводина
1 : 1
Динамо
83'
36'
83'
36'
83'
36'
28.07.2016 28 июля 2016 чт 21:00
83'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Войводина
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд