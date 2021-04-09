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Олимпиада
Орестис Карнезис
№1
Вратарь
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Команда
Лилль
Гражданство
Греция
Дата рождения
11 июля 1985 (35) лет
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
Метц
-:-
Лилль
09.04.2021
09 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
-
Лилль
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
18:00
ПСЖ
0 : 1
Лилль
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
0
Лилль
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
Лилль
1 : 2
Ним
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1
Ним
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
Монако
0 : 0
Лилль
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
0
Лилль
0
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Лилль
2 : 0
Марсель
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2
Марсель
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:05
Лилль
1 : 1
Страсбур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1
Страсбур
1
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:00
Лилль
0 : 0
Брест
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0
Брест
0
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:00
Нант
0 : 2
Лилль
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
0
Лилль
2
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Бордо
0 : 3
Лилль
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
0
Лилль
3
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Монпелье
2 : 3
Лилль
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
2
Лилль
3
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
23:00
Лилль
0 : 0
ПСЖ
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
0
ПСЖ
0
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Бордо
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2
Бордо
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
15:00
Лилль
2 : 1
Монако
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
2
Монако
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Лилль
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Лилль
1
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
23:00
Лилль
4 : 0
Лорьян
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
4
Лорьян
0
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
15:00
Брест
3 : 2
Лилль
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
3
Лилль
2
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
23:00
Лилль
1 : 1
Лион
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1
Лион
1
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Страсбур
0 : 3
Лилль
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
0
Лилль
3
был в запасе