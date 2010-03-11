Марио Галинович
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
15 нояб. 1976 (44) года
Рост
195
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.03.2010 11 марта 2010 чт 23:05
Панатинаикос
1 : 3
Стандард
11.03.2010 11 марта 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Панатинаикос
1
Стандард
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
Рома
2 : 3
Панатинаикос
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рома
2
Панатинаикос
3
был в запасе
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 23:05
Панатинаикос
3 : 2
Рома
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Панатинаикос
3
Рома
2
был в запасе