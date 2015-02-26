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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Патрик Кристенсен
№2
Нападающий
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Команда
Ольборг
Гражданство
Дания
Дата рождения
28 марта 1987 (34) года
Рост
173
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
Брюгге
3 : 0
Ольборг
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брюгге
3
Ольборг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
Ольборг
1 : 3
Брюгге
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Ольборг
1
Брюгге
3
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала