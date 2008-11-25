Йеппе Курт
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
21 февр. 1984 (37) лет
Рост
178
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.11.2008 25 нояб. 2008 вт 22:45
Ольборг
2 : 1
Селтик
25.11.2008 25 нояб. 2008 вт 22:45
минуты: 1' - 70'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Ольборг
2
Селтик
1
минуты: 1' - 70' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур