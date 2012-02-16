Георгиос Фотакис
№28
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
29 окт. 1981 (39) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
Удинезе
0 : 0
ПАОК
90'
90'
90'
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Удинезе
0
ПАОК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала