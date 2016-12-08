Стефанос Коцолис
№1
Вратарь
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Греция
Дата рождения
5 июня 1979 (41) год
Рост
190
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
Панатинаикос
0 : 2
Сельта
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
0
Сельта
2
был в запасе
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Аякс
2 : 0
Панатинаикос
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Аякс
2
Панатинаикос
0
был в запасе
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Панатинаикос
0 : 3
Стандард
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Панатинаикос
0
Стандард
3
был в запасе
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Стандард
2 : 2
Панатинаикос
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
2
Панатинаикос
2
был в запасе
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Сельта
2 : 0
Панатинаикос
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сельта
2
Панатинаикос
0
был в запасе
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
Панатинаикос
1 : 2
Аякс
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Панатинаикос
1
Аякс
2
был в запасе