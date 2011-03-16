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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Йеспер Гронкьяер
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
12 авг. 1977 (43) года
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.03.2011
16 марта 2011
ср
22:45
Челси
0 : 0
Копенгаген
16.03.2011
16 марта 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Челси
0
Копенгаген
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала
22.02.2011
22 февр. 2011
вт
22:45
Копенгаген
0 : 2
Челси
22.02.2011
22 февр. 2011
вт
22:45
минуты: 1' - 89'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Копенгаген
0
Челси
2
минуты: 1' - 89' / Лига Чемпионов, 1/8 финала