Йеспер Гронкьяер
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
12 авг. 1977 (43) года
Рост
187
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.03.2011 16 марта 2011 ср 22:45
Челси
0 : 0
Копенгаген
16.03.2011 16 марта 2011 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Челси
0
Копенгаген
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала
22.02.2011 22 февр. 2011 вт 22:45
Копенгаген
0 : 2
Челси
22.02.2011 22 февр. 2011 вт 22:45
минуты: 1' - 89'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Копенгаген
0
Челси
2
минуты: 1' - 89' / Лига Чемпионов, 1/8 финала