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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Атиба Хатчинсон
№13
Полузащитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Канада
Дата рождения
8 февр. 1983 (38) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2010/2011
2009/2010
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Бешикташ
1 : 2
Брага
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бешикташ
1
Брага
2
был в запасе
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
Бешикташ
0 : 1
Вулверхэмптон
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бешикташ
0
Вулверхэмптон
1
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Слован
4 : 2
Бешикташ
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Слован
4
Бешикташ
2
был в запасе