Атиба Хатчинсон
№13
Полузащитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Канада
Дата рождения
8 февр. 1983 (38) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
Бешикташ
1 : 2
Брага
24.10.2019 24 окт. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бешикташ
1
Брага
2
был в запасе
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
Бешикташ
0 : 1
Вулверхэмптон
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бешикташ
0
Вулверхэмптон
1
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Слован
4 : 2
Бешикташ
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Слован
4
Бешикташ
2
был в запасе