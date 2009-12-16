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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Никлас Йенсен
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
17 авг. 1974 (46) лет
Рост
180
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
23:05
Спарта
0 : 3
Копенгаген
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спарта
0
Копенгаген
3
был в запасе
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
21:00
Копенгаген
2 : 0
ЧФР Клуж
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
21:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Копенгаген
2
ЧФР Клуж
0
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
Копенгаген
1 : 0
Спарта
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Копенгаген
1
Спарта
0
был в запасе
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
ЧФР Клуж
2 : 0
Копенгаген
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ЧФР Клуж
2
Копенгаген
0
был в запасе