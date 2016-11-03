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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Огнен Вукоевич
№5
Полузащитник
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Команда
Аустрия
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
20 дек. 1983 (37) лет
Рост
184
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
Аустрия
2 : 4
Рома
03.11.2016
03 нояб. 2016
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Аустрия
2
Рома
4
был в запасе
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Рома
3 : 3
Аустрия
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Рома
3
Аустрия
3
был в запасе
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
Аустрия
0 : 0
Виктория
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аустрия
0
Виктория
0
был в запасе
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Астра
2 : 3
Аустрия
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Астра
2
Аустрия
3
был в запасе