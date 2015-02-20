Саммир (Жорже Саммир Круз Кампос)
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
23 апр. 1987 (33) года
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2015 20 февр. 2015 пт 22:45
Хетафе
2 : 1
Эспаньол
20.02.2015 20 февр. 2015 пт 22:45
минуты: 1' - 85'
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 85' / Испания. Примера, 24 тур
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 14:00
Валенсия
1 : 0
Хетафе
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 67'
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 67' / Испания. Примера, 23 тур
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:00
Хетафе
2 : 1
Севилья
08.02.2015 08 февр. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2
Севилья
1
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 22 тур
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 19:00
Альмерия
1 : 0
Хетафе
01.02.2015 01 февр. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Альмерия
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
26.01.2015 26 янв. 2015 пн 22:45
Хетафе
2 : 1
Сельта
26.01.2015 26 янв. 2015 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 14:00
Хетафе
0 : 3
Реал
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 82'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0
Реал
3
минуты: 1' - 82' / Испания. Примера, 19 тур
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 23:59
Эйбар
2 : 1
Хетафе
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 23:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 14:00
Хетафе
1 : 2
Райо Вальекано
04.01.2015 04 янв. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
1
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 21:00
Леванте
1 : 1
Хетафе
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1
Хетафе
1
был в запасе
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 23:00
Вильярреал
2 : 1
Хетафе
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 23:00
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2
Хетафе
1
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 20:00
Хетафе
0 : 0
Эльче
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 20:00
минуты: 56' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
0
Эльче
0
минуты: 56' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 22:45
Депортиво
1 : 2
Хетафе
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 22:45
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1
Хетафе
2
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 23:00
Хетафе
0 : 1
Атлетико
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 23:00
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
0
Атлетико
1
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 9 тур
20.10.2014 20 окт. 2014 пн 21:45
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
20.10.2014 20 окт. 2014 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
03.10.2014 03 окт. 2014 пт 22:00
Хетафе
1 : 1
Кордоба
03.10.2014 03 окт. 2014 пт 22:00
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
1
Кордоба
1
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 13:00
Хетафе
1 : 0
Малага
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 13:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
1
Малага
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 21:00
Эспаньол
2 : 0
Хетафе
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 21:00
минуты: 65' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
2
Хетафе
0
минуты: 65' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
22.09.2014 22 сент. 2014 пн 21:45
Хетафе
0 : 3
Валенсия
22.09.2014 22 сент. 2014 пн 21:45
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0
Валенсия
3
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 4 тур
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 20:00
Севилья
2 : 0
Хетафе
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 20:00
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 3 тур
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 21:00
Хетафе
1 : 0
Альмерия
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 21:00
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1
Альмерия
0
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 2 тур