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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Матиас Шаго
№15
Полузащитник
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Команда
Локомотива
Гражданство
Камерун
Дата рождения
13 марта 1983 (38) лет
Рост
182
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
Брюгге
0 : 2
Динамо
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брюгге
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Динамо
0 : 0
Брюгге
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
0
Брюгге
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
ПАОК
1 : 0
Динамо
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ПАОК
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Динамо
2 : 0
Вильярреал
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 56' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
2
Вильярреал
0
минуты: 56' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур