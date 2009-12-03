Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Александр Соболев
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Шабани Нонда
№20
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
6 марта 1977 (44) года
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
23:05
Галатасарай
1 : 0
Панатинаикос
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Галатасарай
1
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
Динамо
0 : 3
Галатасарай
25'
25'
25'
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
25'
минуты: 1' - 72'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
0
Галатасарай
3
минуты: 1' - 72' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
Галатасарай
4 : 1
Динамо
42', 47'
42', 47'
42', 47'
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
42', 47'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
4
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
Галатасарай
1 : 1
Штурм
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Галатасарай
1
Штурм
1
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
Панатинаикос
1 : 3
Галатасарай
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Панатинаикос
1
Галатасарай
3
был в запасе