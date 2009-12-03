Шабани Нонда
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
6 марта 1977 (44) года
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 23:05
Галатасарай
1 : 0
Панатинаикос
03.12.2009 03 дек. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Галатасарай
1
Панатинаикос
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
Динамо
0 : 3
Галатасарай
25'
25'
25'
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 21:00
25'
минуты: 1' - 72'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Динамо
0
Галатасарай
3
минуты: 1' - 72' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
Галатасарай
4 : 1
Динамо
42', 47'
42', 47'
42', 47'
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 22:05
42', 47'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
4
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
Галатасарай
1 : 1
Штурм
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 22:05
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Галатасарай
1
Штурм
1
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Панатинаикос
1 : 3
Галатасарай
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Панатинаикос
1
Галатасарай
3
был в запасе