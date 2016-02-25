Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Килиан Мбаппе
Александр Кокорин
Александр Соболев
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сабри Сариоглу
№55
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
26 июля 1984 (36) лет
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2009/2010
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
21:00
Лацио
3 : 1
Галатасарай
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лацио
3
Галатасарай
1
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
23:05
Галатасарай
1 : 1
Лацио
12'
12'
12'
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
23:05
12'
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Галатасарай
1
Лацио
1
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала