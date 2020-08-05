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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Угур Учар
№33
Защитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Турция
Дата рождения
5 апр. 1987 (34) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2009/2010
05.08.2020
05 авг. 2020
ср
19:55
Копенгаген
3 : 0
Истанбул Башакшехир
05.08.2020
05 авг. 2020
ср
19:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Копенгаген
3
Истанбул Башакшехир
0
был в запасе
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
Истанбул Башакшехир
1 : 0
Копенгаген
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Истанбул Башакшехир
1
Копенгаген
0
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Спортинг
3 : 1
Истанбул Башакшехир
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спортинг
3
Истанбул Башакшехир
1
был в запасе