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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Теннис
Олимпиада
Барыш Эзбек
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
14 сент. 1986 (34) года
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2009/2010
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
21:00
ПСВ
4 : 1
Трабзонспор
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПСВ
4
Трабзонспор
1
был в запасе
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
23:05
Трабзонспор
1 : 2
ПСВ
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Трабзонспор
1
ПСВ
2
был в запасе