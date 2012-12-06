Эрленд Ханствейт
№24
Защитник
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Команда
Хельсингборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
28 янв. 1981 (40) лет
Рост
189
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Твенте
1
Хельсингборг
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Хельсингборг
1 : 3
Леванте
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Хельсингборг
1
Леванте
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Ганновер-96
3 : 2
Хельсингборг
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Ганновер-96
3
Хельсингборг
2
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур