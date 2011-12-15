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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Роланд Линц
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
9 авг. 1981 (39) лет
Рост
185
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
23:05
Аустрия
2 : 0
Мальме
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
23:05
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Аустрия
2
Мальме
0
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
Аустрия
2 : 2
АЗ Алкмаар
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Аустрия
2
АЗ Алкмаар
2
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
АЗ Алкмаар
2 : 2
Аустрия
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
минуты: 87' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЗ Алкмаар
2
Аустрия
2
минуты: 87' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
Мальме
1 : 2
Аустрия
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 70'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Мальме
1
Аустрия
2
минуты: 1' - 70' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
Аустрия
1 : 2
Металлист
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Аустрия
1
Металлист
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур