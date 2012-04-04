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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Паулу Жорже
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
16 июня 1980 (40) лет
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
04.04.2012
04 апр. 2012
ср
21:45
Реал
5 : 2
АПОЭЛ
04.04.2012
04 апр. 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Реал
5
АПОЭЛ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/4 финала
27.03.2012
27 марта 2012
вт
21:45
АПОЭЛ
0 : 3
Реал
27.03.2012
27 марта 2012
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/4 финала
АПОЭЛ
0
Реал
3
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/4 финала
07.03.2012
07 марта 2012
ср
22:45
АПОЭЛ
1(4) : 0(3)
Лион
07.03.2012
07 марта 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
АПОЭЛ
1(4)
Лион
0(3)
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала
14.02.2012
14 февр. 2012
вт
22:45
Лион
1 : 0
АПОЭЛ
14.02.2012
14 февр. 2012
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Лион
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала