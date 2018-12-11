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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эрен Дердийок
№9
Нападающий
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
12 июня 1988 (32) года
Рост
191
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2013/2014
2011/2012
2008/2009
11.12.2018
11 дек. 2018
вт
20:55
Галатасарай
2 : 3
Порту
65'
65'
65'
11.12.2018
11 дек. 2018
вт
20:55
65'
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Галатасарай
2
Порту
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
28.11.2018
28 нояб. 2018
ср
20:55
Локомотив
2 : 0
Галатасарай
28.11.2018
28 нояб. 2018
ср
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Локомотив
2
Галатасарай
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
22:00
Галатасарай
0 : 0
Шальке-04
24.10.2018
24 окт. 2018
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
18.09.2018
18 сент. 2018
вт
22:00
Галатасарай
3 : 0
Локомотив
67'
67'
67'
18.09.2018
18 сент. 2018
вт
22:00
67'
минуты: 1' - 82'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Галатасарай
3
Локомотив
0
минуты: 1' - 82' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур