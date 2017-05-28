Мишель Морганелла
№89
Защитник
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Команда
Палермо
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
17 мая 1989 (31) год
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
Палермо
2 : 1
Эмполи
28.05.2017 28 мая 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2
Эмполи
1
был в запасе
22.05.2017 22 мая 2017 пн 21:45
Пескара
2 : 0
Палермо
22.05.2017 22 мая 2017 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Пескара
2
Палермо
0
был в запасе
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
Палермо
1 : 0
Дженоа
14.05.2017 14 мая 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
1
Дженоа
0
был в запасе
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Палермо
2 : 0
Фиорентина
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2
Фиорентина
0
был в запасе
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:00
Лацио
6 : 2
Палермо
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
6
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 16:00
Милан
4 : 0
Палермо
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
4
Палермо
0
был в запасе
19.03.2017 19 марта 2017 вс 20:00
Удинезе
4 : 1
Палермо
84'
84'
84'
19.03.2017 19 марта 2017 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
4
Палермо
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
12.03.2017 12 марта 2017 вс 22:45
Палермо
0 : 3
Рома
12.03.2017 12 марта 2017 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
0
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:00
Торино
3 : 1
Палермо
05.03.2017 05 марта 2017 вс 17:00
минуты: 55' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
3
Палермо
1
минуты: 55' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 14:30
Палермо
1 : 1
Сампдория
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
1
Сампдория
1
был в запасе
17.02.2017 17 февр. 2017 пт 22:45
Ювентус
4 : 1
Палермо
17.02.2017 17 февр. 2017 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
4
Палермо
1
был в запасе
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 17:00
Палермо
1 : 3
Аталанта
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1
Аталанта
3
был в запасе
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 20:00
Палермо
1 : 0
Кротоне
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1
Кротоне
0
был в запасе
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 22:45
Наполи
1 : 1
Палермо
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 22:45
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Палермо
1
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
Палермо
0 : 1
Интер
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
0
Интер
1
был в запасе
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Сассуоло
4 : 1
Палермо
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
минуты: 45' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
4
Палермо
1
минуты: 45' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 20:00
Эмполи
1 : 0
Палермо
74'
74'
74'
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 20:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
1
Палермо
0
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 19 тур
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Палермо
1 : 1
Пескара
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1
Пескара
1
был в запасе
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 22:45
Дженоа
3 : 4
Палермо
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3
Палермо
4
был в запасе
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
Палермо
0 : 2
Кьево
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
0
Кьево
2
был в запасе