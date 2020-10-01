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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Валентин Штокер
№14
Полузащитник
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Команда
Базель
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
12 апр. 1989 (31) год
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2016/2017
2013/2014
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
21:30
Базель
1 : 3
ЦСКА
01.10.2020
01 окт. 2020
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Базель
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
21:45
Осиек
1 : 2
Базель
44'
90'
44'
90'
44'
90'
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
21:45
44'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Осиек
1
Базель
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд