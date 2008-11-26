Франсуа Марке
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
31 июля 1983 (37) лет
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.11.2008 26 нояб. 2008 ср 22:45
Шахтер
5 : 0
Базель
26.11.2008 26 нояб. 2008 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Шахтер
5
Базель
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур