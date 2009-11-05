Эмин Сулимани
№23
Нападающий
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
4 авг. 1986 (34) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
Вердер
2 : 0
Аустрия
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 83'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Вердер
2
Аустрия
0
минуты: 1' - 83' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
Аустрия
2 : 2
Вердер
73'
73'
73'
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
73'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Аустрия
2
Вердер
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
Аустрия
1 : 1
Насьональ
83'
83'
83'
01.10.2009 01 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 69' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аустрия
1
Насьональ
1
минуты: 69' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур