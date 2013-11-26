Рубин-Рафаэль Окотие
№19
Нападающий
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Команда
Мюнхен 1860
Гражданство
Австрия
Дата рождения
6 июня 1987 (33) года
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2013 26 нояб. 2013 вт 22:45
Порту
1 : 1
Аустрия
26.11.2013 26 нояб. 2013 вт 22:45
минуты: 82' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Порту
1
Аустрия
1
минуты: 82' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
06.11.2013 06 нояб. 2013 ср 22:45
Атлетико
4 : 0
Аустрия
06.11.2013 06 нояб. 2013 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Атлетико
4
Аустрия
0
был в запасе
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 19:00
Зенит
0 : 0
Аустрия
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 19:00
минуты: 81' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Зенит
0
Аустрия
0
минуты: 81' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
18.09.2013 18 сент. 2013 ср 21:45
Аустрия
0 : 1
Порту
18.09.2013 18 сент. 2013 ср 21:45
минуты: 84' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Аустрия
0
Порту
1
минуты: 84' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур