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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Михаэль Мадль
№30
Защитник
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Команда
Аустрия
Гражданство
Австрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Фулхэм
0 : 3
Тоттенхэм
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Фулхэм
0
Тоттенхэм
3
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
15:30
Фулхэм
4 : 1
Халл Сити
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Фулхэм
4
Халл Сити
1
был в запасе