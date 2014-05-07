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Олимпиада
Начо Скокко
№30
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
29 мая 1985 (35) лет
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
07.05.2014
07 мая 2014
ср
21:45
Сандерленд
2 : 0
Вест Бромвич
07.05.2014
07 мая 2014
ср
21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Сандерленд
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
03.05.2014
03 мая 2014
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Сандерленд
03.05.2014
03 мая 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
0
Сандерленд
1
был в запасе
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
14:00
Сандерленд
4 : 0
Кардифф
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
14:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Сандерленд
4
Кардифф
0
был в запасе
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:30
Челси
1 : 2
Сандерленд
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Челси
1
Сандерленд
2
был в запасе
16.04.2014
16 апр. 2014
ср
21:45
Манчестер Сити
2 : 2
Сандерленд
16.04.2014
16 апр. 2014
ср
21:45
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Манчестер Сити
2
Сандерленд
2
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
17:07
Сандерленд
0 : 1
Эвертон
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
17:07
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сандерленд
0
Эвертон
1
был в запасе
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
22:00
Тоттенхэм
5 : 1
Сандерленд
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
22:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Тоттенхэм
5
Сандерленд
1
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
31.03.2014
31 марта 2014
пн
22:00
Сандерленд
1 : 2
Вест Хэм
31.03.2014
31 марта 2014
пн
22:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сандерленд
1
Вест Хэм
2
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:59
Ливерпуль
2 : 1
Сандерленд
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Ливерпуль
2
Сандерленд
1
был в запасе
22.03.2014
22 марта 2014
сб
18:00
Норвич Сити
2 : 0
Сандерленд
22.03.2014
22 марта 2014
сб
18:00
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Норвич Сити
2
Сандерленд
0
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
Сандерленд
0 : 0
Кристал Пэлас
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Сандерленд
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
Арсенал
4 : 1
Сандерленд
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Арсенал
4
Сандерленд
1
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
15:45
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Сандерленд
01.02.2014
01 февр. 2014
сб
15:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Сандерленд
3
был в запасе