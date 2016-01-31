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Евро-2020
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Олимпиада
Николаос Карабелас
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
20 дек. 1984 (36) лет
Рост
179
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:00
Севилья
3 : 1
Леванте
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3
Леванте
1
был в запасе
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
22:30
Атлетико
1 : 0
Леванте
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
1
Леванте
0
был в запасе
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
18:00
Леванте
0 : 1
Малага
90'
90'
90'
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Леванте
0
Малага
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
20:15
Валенсия
3 : 0
Леванте
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
20:15
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
3
Леванте
0
был в запасе
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
Реал
3 : 0
Леванте
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Реал
3
Леванте
0
был в запасе
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
19:15
Леванте
1 : 0
Вильярреал
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
19:15
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
1
Вильярреал
0
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:15
Хетафе
3 : 0
Леванте
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:15
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
3
Леванте
0
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Леванте
2 : 2
Эйбар
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
2
Эйбар
2
был в запасе
11.09.2015
11 сент. 2015
пт
21:30
Леванте
1 : 1
Севилья
11.09.2015
11 сент. 2015
пт
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
1
Севилья
1
был в запасе