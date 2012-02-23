Константинос Халкиас
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
30 мая 1974 (46) лет
Рост
199
Вес
95
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
ПАОК
0 : 3
Удинезе
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПАОК
0
Удинезе
3
был в запасе
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
Удинезе
0 : 0
ПАОК
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Удинезе
0
ПАОК
0
был в запасе