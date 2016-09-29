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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Жонатан Лежар
№30
Полузащитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
13 апр. 1987 (33) года
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2010/2011
2009/2010
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
Аякс
1 : 0
Стандард
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Аякс
1
Стандард
0
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
Стандард
1 : 1
Сельта
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
1
Сельта
1
был в запасе