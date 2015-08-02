Мубарак Буссуфа
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Аль-Джазира
Гражданство
Марокко
Дата рождения
15 авг. 1984 (36) лет
Рост
167
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2015 02 авг. 2015 вс 13:30
Локомотив
1 : 1
Динамо
02.08.2015 02 авг. 2015 вс 13:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Локомотив
1
Динамо
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
27.07.2015 27 июля 2015 пн 20:00
Анжи
1 : 3
Локомотив
27.07.2015 27 июля 2015 пн 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Анжи
1
Локомотив
3
был в запасе
19.07.2015 19 июля 2015 вс 18:00
Мордовия
0 : 1
Локомотив
19.07.2015 19 июля 2015 вс 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Мордовия
0
Локомотив
1
был в запасе