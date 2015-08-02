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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мубарак Буссуфа
№11
Полузащитник
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Команда
Аль-Джазира
Гражданство
Марокко
Дата рождения
15 авг. 1984 (36) лет
Рост
167
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
02.08.2015
02 авг. 2015
вс
13:30
Локомотив
1 : 1
Динамо
02.08.2015
02 авг. 2015
вс
13:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Локомотив
1
Динамо
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
27.07.2015
27 июля 2015
пн
20:00
Анжи
1 : 3
Локомотив
27.07.2015
27 июля 2015
пн
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Анжи
1
Локомотив
3
был в запасе
19.07.2015
19 июля 2015
вс
18:00
Мордовия
0 : 1
Локомотив
19.07.2015
19 июля 2015
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Мордовия
0
Локомотив
1
был в запасе