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Материалы
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Оливье Дешахт
№3
Защитник
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Команда
Андерлехт
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
6 февр. 1981 (40) лет
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2012/2013
05.12.2017
05 дек. 2017
вт
22:45
Селтик
0 : 1
Андерлехт
05.12.2017
05 дек. 2017
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Селтик
0
Андерлехт
1
был в запасе
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
22:45
Андерлехт
1 : 2
Бавария
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Андерлехт
1
Бавария
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
21:45
Андерлехт
0 : 3
Селтик
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Андерлехт
0
Селтик
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
Бавария
3 : 0
Андерлехт
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бавария
3
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур