Даниэль Зитка
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
20 июня 1975 (45) лет
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
Ливерпуль
1 : 0
Спарта
24.02.2011 24 февр. 2011 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Ливерпуль
1
Спарта
0
был в запасе