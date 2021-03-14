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Материалы
Новости
Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Грациано Пелле
№9
Нападающий
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Команда
Парма
Гражданство
Италия
Дата рождения
15 июля 1985 (35) лет
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
англия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2012/2013
2011/2012
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Парма
-:-
Рома
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
-
Рома
-
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Фиорентина
3 : 3
Парма
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
3
Парма
3
был в запасе
04.03.2021
04 марта 2021
чт
22:45
Парма
1 : 2
Интер
04.03.2021
04 марта 2021
чт
22:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
1
Интер
2
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур