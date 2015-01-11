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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мунир Эль-Хамдауи
№77
Нападающий
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Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
14 июля 1984 (36) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
испания. примера
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2012/2013
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Фиорентина
4 : 3
Палермо
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
4
Палермо
3
был в запасе
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
Парма
1 : 0
Фиорентина
06.01.2015
06 янв. 2015
вт
17:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1
Фиорентина
0
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
17:00
Фиорентина
1 : 1
Эмполи
88'
88'
88'
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
1
Эмполи
1
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
20:00
Чезена
1 : 4
Фиорентина
90'
90'
90'
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
20:00
90'
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Чезена
1
Фиорентина
4
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
21:45
Рома
2 : 0
Фиорентина
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
2
Фиорентина
0
был в запасе