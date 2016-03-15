Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
США
Нидерланды
Косово
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стейн Схаарс
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Херенвен
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
11 янв. 1984 (37) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
15.03.2016
15 марта 2016
вт
22:45
Атлетико
0(8) : 0(7)
ПСВ
15.03.2016
15 марта 2016
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Атлетико
0(8)
ПСВ
0(7)
был в запасе
24.02.2016
24 февр. 2016
ср
22:45
ПСВ
0 : 0
Атлетико
24.02.2016
24 февр. 2016
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
ПСВ
0
Атлетико
0
был в запасе