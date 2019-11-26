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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Райан Донк
№15
Защитник
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
30 марта 1986 (35) лет
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
20:55
Галатасарай
1 : 1
Брюгге
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Галатасарай
1
Брюгге
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
23:00
Реал
6 : 0
Галатасарай
06.11.2019
06 нояб. 2019
ср
23:00
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Реал
6
Галатасарай
0
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
Галатасарай
0 : 1
Реал
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
0
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
19:55
Брюгге
0 : 0
Галатасарай
90'
90'
90'
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
19:55
минуты: 90' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Брюгге
0
Галатасарай
0
минуты: 90' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур